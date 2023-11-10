شروط جديدة للحصول على الجنسية الفرنسية

قرر أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي إلغاء الإجراء الذي يسمح بالحصول التلقائي على الجنسية الفرنسية للشباب المولودين لأبوين أجنبيين. وذلك من خلال مطالبة الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عامًا، بطلب أن يكونوا فرنسيين من أجل تجنيسهم.

كما أن هذا الإصلاح لا يتوقف عند هذا الحد. حيث قرر أعضاء مجلس الشيوخ أنه لا يمكن لأي شاب أن يحصل على الجنسية الفرنسية. إذا كان قد حكم عليه بالفعل بالسجن لمدة تساوي أو تزيد عن ستة أشهر.

وقد دفع ذلك العديد من المسؤولين المنتخبين اليساريين والنقابات والجمعيات الفرنسية إلى الرد، وإدانة “الخروج عن التقاليد الجمهورية”.

إحدى نقاط القوة التي دافع عنها قانون دارمانين تتعلق بإنشاء تصريح إقامة جديد. يسمح للعمال الذين هم في وضع غير نظامي بطلب تسوية أوضاعهم دون المرور عبر صاحب العمل.

إلا أن هذا القانون أحدث ضجة كبيرة في المشهد السياسي الفرنسي.

كما قرر مجلس الشيوخ، أول أمس الأربعاء. حذف هذه المادة الشائكة التي كانت تسمح بمنح إقامة للعاملين في القطاعات التي تعاني من نقص العمالة.

وتم استبدالها بالمادة “4 مكرر”، التي تنص على منح المحافظات تصريح الإقامة. على أساس كل حالة على حدة وبشكل استثنائي. وهو إجراء جديد اعتبره وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين بمثابة “تسوية مقبولة للحكومة”.