شروط جديدة للفضاءات العمومية بالعاصمة ابتداءً من هذا الأحد

أعلن رئيس بلدية الجزائر الوسطى، عبد الحكيم بطاش، اليوم الخميس عن إجراءات جديدة خاصة بالفضاءات العمومية المستغلة لأغراض خدماتية.

ونشر بـطاش بيانا عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك، بيانا يوضح فيه أنه ابتداءً من يوم الأحد 5 أوت 2018، سيبدا العمل بدفتر الشروط الجديد.

وجاء في بيان رئيس بلدية الجزائر الوسطى:

ابتداءً من يوم الأحد 5 أوت 2018 سيبدأ العمل بدفتر الشروط الجديد و الخاص بالفضاءات العمومية المستغلة لأغراض خدماتية من طرف المقاهي والمطاعم وصالونات الشاي و المرطبات و الذي يتعلق بما يلي:

وضع طاولات لائقة

اللباس والهندام اللائق والموحد

وضع مطفاة السجائر فوق الطاولة

وضع مظلات بشكل موحد وبدون إشهار

تنظيف الفضاء كل ساعتين

إحترام عدد الطاولات المرخص به

احترام التوقيت المتفق عليه للغلق وهو 23سا ليلا

فتح المحلات أيام العطل و الأعياد

احترام الزبائن

و كل مخالفة لأحكام دفتر الشروط تعرض صاحبها إلى سحب الرخصة.