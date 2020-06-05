شروط صارمة ستفرض على الأندية تفاديا لتفشي كورونا

الرياضة
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شروط صارمة ستفرض على الأندية تفاديا لتفشي كورونا
بقلم إسماعيل عشاش

أوضح رئيس اللجنة الطبية للإتحاد الجزائري لكرة القدم، الدكتور دامارجي، بأن إستئناف المُنافسة الرسمية، لن يكون سوى بعد فرض شروط صارمة على الجميع.

وقال في تصريحات للقناة الإذاعية الأولى :”أولا يجب أن يحدد كل فريق مجموعة محددة من اللاعبين، والمدربين والإداريين، الذين سيمثلونه الى غاية نهاية الموسم”.

وواصل :”سنعمل على أن نقلص عدد المتواجدين في أرضية الميدان لأقصى قدر ممكن، تفاديا لأية مُفاجأة غير سارة، عند نهاية الحجر الصحي”.

وأردف :”الفحص المخبري، يجب أن يقوم به كل طبيب داخل كل ناد، بشكل جدي، للتأكد من عدم إصابة أي كان بفيروس كورونا”.


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