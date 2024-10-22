شروط وكيفيات حيازة وبيع حليب الأكياس

حدد قرار وزاري، مواصفات مسحوق الحليب الصناعي، وشروط وكيفيات عرضه وحيازته واستعماله وتسويقه.

ووفقاً للقرار ذاته الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 70، حول حليب الأكياس المدعم 25 دينار. تطلق تسمية “مسحوق حليب صناعي كامل” على الحليب الذي يحتوي نسبة من المادة الدسمة اللبنية تساوي على الأقل 26 بالمائة وأقل من 42 بالمائة.

كما تطلق تسمية “مسحوق حليب صناعي منزوع القشدة جزئيا”، على الحليب الذي يحتوي على نسبة من المادة الدسمة اللبنية تفوق 1.5 بالمائة وتقل عن 26 بالمائة. في حين تطلق تسمية “مسحوق حليب صناعي منزوع القشدة” على الحليب الذي يحتوي على نسبة من المادة الدسمة اللبنية لا تتجاوز 1.5 بالمائة.

وينص القرار على وجوب احتواء مسحوق الحليب الصناعي الكامل على مقدار 34 غراماَ على الأقل من بروتينات الحليب في 100 غرام من المستخلص الجاف منزوع الدسم. فيما يحتوي وجوباً مسحوق الحليب الصناعي منزوع القشدة جزئيا على مقدار 34 غراماً على الأقل من بروتينات الحليب في 100 غرام من المستخلص الجاف منزوع الدسم. أما مسحوق الحليب الصناعي فيحتوي إلزاميّا كحد أقصى على 5 بالمائة من الرطوبة وعلى 0.15 بالمائة من حمض اللبن.

وأيضا وجوب إضافة مسحوق الحليب الصناعي عند عملية صنع الحليب المبستر والموضب في أكياس الحليب المدعم، نشاء الذرة ككاشف بنسبة 0.5 غرام في 100 غرام من مسحوق الحليب.

وجاء في القرار ذاته، أنه تضبط الحدود القصوى لبعض الملوثات في مسحوق الحليب الصناعي. كالمطهرات والمضادات الحيوية ومجموع الديوكسينات ومجموع الديوكسينات. وبوليكلورور بينيفينيل الشبيهة بالديوكسين والميلامين والرصاص والأفلاتوكسين.

وأكد القرار على أن يكون مسحوق الحليب الصناعي مطابقا للخصائص الميكروبيولوجية المحدّدة في التنظيم ساري المفعول.

وأن تكون التغليفات واللوازم الموجّهة لملامسة مسحوق الحليب الصناعي آمنة. خاصة فيما يتعلق بانتقال الجزئيات البلاستيكية الدقيقة.

وكذلك مطابقة للتنظيم الساري والمتعلق بشروط وكيفيات استعمال الأشياء واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية.

وأيضا مستحضرات تنظيم هذه اللوازم، ويجب أن تخزّن التغليفات في أماكن خالية من الرطوبة وفي شروط نظافة ونظافة صحية محدّدة في التنظيم ساري المفعول.

وإضافة إلى البيانات الإلزامية المنصوص عليها، لا سيما المتعلقة بإعلام المستهلك. يجب أن يتضمن وسم مسحوق الحليب الصناعي موضوع هذا القرار تسميات البيع كما هي معرفة.

في حين أن تسمية مسحوق حليب منزوع القشدة جزئيا. يمكن أن تستبدل بالتسمية “مسحوق حليب صناعي نصف منزوع القشدة”. بشرط ألا يتجاوز المحتوى من المادة الدسمة اللبنية 16 بالمائة. وألا تكون أقل من 14 بالمائة نسبة المادة الدسمة اللبنية. ونسبة بروتينات الحليب وتاريخ الإنتاج والتاريخ الأقصى للاستهلاك. ورقم الحصة والشروط الخاصة بالحفظ ورقم الاعتماد الصحي. وعند الاقتضاء، الرقم السري لتعريف المصنع.