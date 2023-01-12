شروط جديدة في إنجاز المطابخ والحمامات لهذه الصيغة من السكنات  

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 88 مرسوما وزاريا يحدد المساحة والرفاهـية المطبقة على المساكن المخصصة للبيع بالإيجار.

ووقع وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي قرارا يتضمن معايير الموافقة على دفتر الشروط الذي يحدد المساحة والرفاهـية المطبقة على المــساكن المخصصة للبيع بالإيجار.

وهذا القرار المؤرخ في 6 صفر عام 1444الموافق 3 سبتمبر سنة 2022، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 17 صفر عام 1434 الموافق 31 ديسمبر سنة 2012. والمتضمن معايير الموافقة على دفتر الشروط الذي يحدد المساحة والرفاهـية المطبقة على المساكن المخصصة للبيع بالإيجار.

وينص هذا القرار على مواصفات جديدة للمطابخ والحمامات المنجزة في هذا النوع من السكنات. حيث سيلزم المكلفون بإنجاز هذه السكنات مايلي:

يجب أن يكون تجهيز الحمام بما يأتي: حمام نمط إيطالي يتكون من العناصر الآتية :

لابد من إنشاء ممص مركزي من الفولاذ المقاوم للصدأ على شكل منحدر بصمام مضاد للرائحة، مع ملاط إسمنتي. وكذا ممص حوض الحمام من الفولاذ المقاوم للصدأ، بما في ذلك التوصيل بالشبكة. كما يجب ان تكون مساكة مقاومة للسوائل على سطح الحمام بالكامل عن طريق وضع طبقة أولية متكيفة مع الدعامة.

لا بد من وضع مساكة عزل مقاومة للسوائل لزل الزوايا والنقاط الفردية باستخدام شرائح مقواة ومركبة وطبقة 2 أولية بمعدل 1.5 كلغ / م2 . وأيضا حوض الحمام بمادة الرزين الإيبوكسي بالنسبة لتلبيس الأرضية، يتم اختيار كل المواد من طرف صاحب الدراسات الفنية من مجموعة منتجات المصنع.

بالإضافة إلى حاجز زجاجي ثابت بأبعاد (1.00 م × 2.00 م) شـفاف من زجاج مغطس بسمك 8 مم مع باب منزلق زجاجي مغطس بأبعاد (0.75 × 2.00 م)، بما في ذلك نظام التثبيت.

كما يجب ان يكون عمود مرش عالي الجودة. وأيضا مغسل بحنفية مازجة.

كما الزم القرار المكلفون بإنجاز هذا النوع من السكنات تلبيسب الخزف الصحي لجميع واجهات طاولة المطبخ الممتدة على طول ارتفاع تحت السقف فوق المساحات الشاقولية وفوق بلاطة طاولة المطبخ وكذا فوق الجزء المخصص للفرن.

يجب أن تكون بلاطة طاولة المطبخ من الرخام أوأي مادة أخرى ذات نوعية مماثلة.

لابد من تلبيس جدران دورة المياه (الحمام والمرحاض) الأربعة بخزف صحي على طول ارتفاع تحت السقف. ووضع وطيدات من الخزف الصحي أسفل كل جهة داخلية لكل جدار وكل حائط. ويتم تصـمـيم وتنـفيذ مجمل هــذه الأشــغال وفقا لمخطط” DTRE 6.3.