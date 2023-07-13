شروط وكيفيات التسجيل الاولي لحاملي البكالوريا الجدد في الجامعات

تضمن المنشور الخاص بتوجيه حاملي البكالوريا الجدد للموسم الجامعي 2023/2024 شروط وكيفيات التسجيل الاولي في الجامعات.

وجاء في ذات المنشور بخصوص التسجيل الأولي لحاملي البكالوريا الجدد انه سيتم خلال هذا النص استعمال عبارة «موقعي الانترنت المخصصين للإشارة إلى هذين الموقعين:

http://www.mesrs.dz

http://www.orientation.esi.dz

وووفقا لذات المنشور انه وقصد تسهيل الولوج إلى إلى هذين الموقعين تم تخصيص رابط مجاني لفائدة حاملي البكالوريا الجدد على مستوى فضاءات الانترنت المفتوحة لهذا الغرض على مستوى مؤسسات التعليم العالي طوال فترة التسجيل الاولي والتوجيه.

https://bac2023.mesrs.dz

ويمكن تحميل هذا المنشور ودليل حامل شهادة البكالوريا الجديد عبر كل الوسائط الرقمية (جهاز الإعلام الآلي ولوحة إلكترونية وهاتف ذكي )

وجاء في هذا المنشور عدة إقتراحات متاحة لحاملي شهادة اليكالوريا الجدد للالتحاق بالتعليم العالي حسب طبيعة مؤسسات التعليم العالي.

الجامعات تضمن تكوينات في

الليسانس بكالوريا + 3 سنوات.

ماستر ذومسارمدمج للسيانس بكالوريا + 5 سنوات .

هندسة بكالوريا + 5 سنوات

العلوم الطبية 7 سنوات، طب الأسنان وصيدلة بكالوريا + 6 سنوات.

علوم البيطرة بكالوريا + 6 سنوات.

هندسة معمارية بكالوريا + 5 سنوات.

المراكز الجامعية: تضمن تكوينات في:

الليسانس بكالوريا + 3 سنوات.

بخصوص التسجيل في المدارس العليا: تضمن تكوينات يعد البكالوريا لمدة 5 سنوات من الدراسة على النحو التالي:

تضمن تكوين قاعدي سنتين الطور الأول للمدرسة العليا

3 سنوات تخصص الطور الثاني للمدرسة العليا.

أما بعد النجاح في السنتين للتكوين القاعدي يشترط للإلتحاق بالطور الثاني للتخصصتنظمها كل مدرسة على النحو التالي:

مسابقة على أساس الشهادة بالنسبة للطلبة ذوي أحسن ترتيب في المدرسة، حيث تخصص حصة من المقاعد البيداغوجية تحدد بموجب قرار وزاري، د خلال كل سنة

مسابقة وطنية عن طريق اختبارات كتابية بالنسبة لباقي الطلبة الذين لم يتم قبولهم في المسابقة على أساس الشهادة، وطلبة المدارس العليا الأخرى والجامعات والمراكز الجامعية من نفس الميدان.

تحدد كيفيات سيرالمسابقة كل سنة عن طريق التنظيم.

تسلم المدارس المنتمية لميادين علوم وتكنولوجيا، رياضيات وإعلام آلي وعلوم الطبيعة والحياة، عند نهاية المسار التكويني شهادة مهندس دولة.

تسلم المدرسة المنتمية لميدان هندسة معمارية، عمران ومهن المدينة، عند نهاية المسار التكويني شهادة مهندس معماري.

تسلم المدارس المنتمية لميادين علوم اقتصادية، التسيير، وعلوم تجارية، علوم إنسانية واجتماعية، حقوق وعلوم سياسية، عند نهاية المسار التكويني شهادة ماستر.

تسلم المدرسة الوطنية العليا للبيطرة عند نهاية المسار التكويني شهادة طبيب بيطري.

المدارس العليا للأساتذة: تضمن مسارات مخصصة بتكوين المكونين لفائدة قطاع التربية الوطنية في ثلاثة أطوار:

أستاذالتعليم الابتدائي.

أستاذالتعليم المتوسط.

أستاذالتعليم الثانوي.

وتحدد المناصب البيداغوجية المتاحة لدى المدارس العليا للأساتذة سنوات حسب الطور وحسب الاحتياجات المعير عنها من

طرف قطاع التربية الوطنية.

يخضع التسجيل النهائي المدارس العليا للأساتذة لشرط السن المحدد بـ 24 سنة على الاكثر عنذ 31 ديسمبر 2023 وكذلك لنتيجة المقابلة الشفوية.

يجب على المترشح المقبول للتكوين في هذه المدارس لتوقيع على عقد إلتزام في قطاع التربية الوطنية بخصوص توجيه المستقبلي عند نهاية تكوينه.

ومن خلال هذا المنشور يمكن للطلبة الدوليين والحائزين على بكالوريا خاصة التعرف على كيفية التسجيل الأولي فب الجامعات.

وكشف المنشور على معدلات التسجيل في الجامعات حسب التخصص، وكذا المداس العليا.

وللتعرف على معلومات أكثر حول التسجيل الاولي في الجامعات يمكنكم تحميل المنشور.