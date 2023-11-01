شروع البنكين الجزائريين بموريتانيا والسنغال في العمل

كشف وزير المالية، لعزيز فايد، أن البنكين الجزائريين الذين تم تدشينهما شهر سبتمبر الأخير في موريتانيا والسنغال قد شرعا في مزاولة نشاطهما. فيما سيتم تدشين بنك آخر بكوت ديفوار قبل نهاية السنة الجارية.

وادلى الوزير بهذا التصريح للصحافة على هامش يوم اعلامي نظمته بالجزائر العاصمة، الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية. تحت موضوع “الشمول المالي في عصر الرقمنة : آفاق و تحديات”. وذلك بمناسبة اليوم العالمي للادخار (31 أكتوبر).

وكان وزير المالية قد اشرف في 20 و 21 سبتمبر الماضي, على التدشين الرسمي لبنكين جزائريين. و ذلك في اطار ترقية المبادلات التجارية البينية الافريقية. ويتعلق الامر خاصة ببنك الاتحاد الجزائري (الجيريان يونيون بنك) في العاصمة الموريتانية نواكشوط. و البنك الجزائري السنغالي (الجيريان بنك اوف سنغال) بداكار. و اللذين دخلا حيز الخدمة ابتداء من اليوم الثلاثاء.

كما اشار فايد, إلى أن بنكا جزائريا ثالثا، بادرت به على غرار الاثنين الأولين مجموعة من أربعة بنوك عمومية، سيتم تدشينه بأبيدجان قبل نهاية سنة 2023. وتابع الوزير يقول, ان البنك الجزائري الذي سيفتتح بالعاصمة الفرنسية، باريس، سيدشن “خلال الأشهر المقبلة”.

منصة للثقافة المالية في ابريل المقبل

وتم خلال هذا اليوم الإعلامي, تقديم عرض تفصيلي عن البرنامج الوطني للثقافة المالية, الذي تم اطلاقه في شهر سبتمبر المنصرم.

في هذا الصدد, اكد المندوب العام للجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية، رشيد بلعيد، في اطار مجموعة حول التحول الرقمي والثقافة المالية، أن هذا البرنامج يتضمن انشاء منصة الكترونية ابتداء من ابريل 2024. تهدف الى تعميم المفاهيم البنكية و المالية لفائدة الجمهور الواسع.

كما سيسمح هذا المسعى بتلقين الثقافة البنكية والمالية. عبر تزويد الشباب والكبار والتجار والمتعاملين الاقتصاديين بالمفاهيم المالية والتأمينية.