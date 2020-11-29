شروع 3 مخابر وطنية في انتاج اختبارات الاجسام المضادة و PCR

كشفت وزارة الصناعة الصيدلانية عن شروع 3 مخابر وطنية في انتاج اختبارات الأجسام المضادة وأطقم الفحوصات بتقنية PCR.

وذلك في اطار مكافحة فيروس كورونا حسب ما أفاد به بيان لوزارة الصناعة الصيدلانية اليوم الأحد.

وأكد ذات البيان، أن هذا القرار جاء بهدف مواجهة فيروس كورونا وضمان توفر واستفادة المواطنين من وسائل الحماية، أين يتعلق الأمر بمخابر “HUPP et IMD” لإنتاج أطقم أخذ العينات والنقل بطاقة انتاجية تقدر بـ 80000 طاقم.

ومخبر “IMD” لانتاج أطقم مفاعلات “PCR” و مخبر “SALEM” لانتاج اختبارات الأجسام المضادة بطاقة انتاجية يومية تقدر ب 30000 فحص.

وأوضح نفس البيان أن هذه المنتوجات تخضع حاليا للاعتماد على مستوى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.