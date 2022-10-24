شريفي: “لا أنصح لاعبينا بالاحتراف في الدوري المصري”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث لاعب نادي مقرة رضوان شريفي، عن تجربته الاحترافية في الدوري المصري، مع النادي الاسماعيلي، موجها نصيحة للاعبين الجزائريين.
وصرح شريفي، لتلفزيون “النهار”: “الدوري المصري يتطلب من اللاعب أن يكون في المستوى من الناحية البدنية، وهناك أمور أخرى خارج الإطار الرياضي”.
كما أضاف: “خضت تجربة هناك، أين كنت أشارك مع المدرب البرازيلي، قبل استقدام مدرب مصري، والذي كان يشرك اللاعبين الذين قام هو باستقدامهم”.
وأردف: “أنا لا أبرر فشل تجربتي مع الاسماعيلي، لكن العديد من لاعبينا لم ينجحوا في مصر، على غرار بن خماسة، رغم أنه يتمتع بامكانيات عالية”.
وختم رضوان شريفي: “في الوقت الحالي لا أنصح لاعبينا بالدوري المصري، أفضل احترافهم في دوريات أخرى أفضل على غرار الدوري التونسي، المغربي، والفرنسي”.
رابط دائم : https://nhar.tv/EEqrq