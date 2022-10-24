شريفي: “لا أنصح لاعبينا بالاحتراف في الدوري المصري”

تحدث لاعب نادي مقرة رضوان شريفي، عن تجربته الاحترافية في الدوري المصري، مع النادي الاسماعيلي، موجها نصيحة للاعبين الجزائريين.

وصرح شريفي، لتلفزيون “النهار”: “الدوري المصري يتطلب من اللاعب أن يكون في المستوى من الناحية البدنية، وهناك أمور أخرى خارج الإطار الرياضي”.

كما أضاف: “خضت تجربة هناك، أين كنت أشارك مع المدرب البرازيلي، قبل استقدام مدرب مصري، والذي كان يشرك اللاعبين الذين قام هو باستقدامهم”.

وأردف: “أنا لا أبرر فشل تجربتي مع الاسماعيلي، لكن العديد من لاعبينا لم ينجحوا في مصر، على غرار بن خماسة، رغم أنه يتمتع بامكانيات عالية”.

وختم رضوان شريفي: “في الوقت الحالي لا أنصح لاعبينا بالدوري المصري، أفضل احترافهم في دوريات أخرى أفضل على غرار الدوري التونسي، المغربي، والفرنسي”.