شريفي يتجه لخوض مغامرة جديدة في الدوري التونسي

يقترب الظهير الأيسر الجزائري رضوان شريفي من الدوري التونسي، أين يتجه لخوض تجربة جديدة في صفوف نادي أولمبيك باجة.

وكشفت وسائل إعلام تونسية، عن توصل إدارة نادي باجة لاتفاق مع شريفي، للانضمام للفريق ضمن الميركاتو الصيفي الجاري.

ويأتي هذا بعد انتهاء المغامرة التي خاضها اللاعب السابق لاتحاد العاصمة، في الدوري المصري بقميص النادي الإسماعيلي.

ويطمح رضوان شريفي (28 عاما)، لبعث مشواره من جديد في الدوري التونسي، بعد تجربة محتشمة في البطولة المصرية.