شريفي يتجه للدوري المصري من بوابة الدراويش

يقترب اللاعب الجزائري رضوان شريفي من الانتقال للدوري المصري، بعدما توصل لاتفاق مع نادي الإسماعيلي.

وكشفت مصادر إعلام مصرية، أن مسؤولي النادي الإسماعيلي، توصلوا لاتفاق نهائي مع شريفي، ليكون ثاني المستقدمين في الميركاتو الجاري.

وتنتظر إدارة النادي المصري، خلال الأيام القليلة المقبلة، وصول اللاعب السابق لاتحاد العاصمة، قصد التوقيع على عقده الجديد، والإدماج رفقة النادي.

يذكر أن فريق اتحاد العاصمة، فسخ هذا الصيف عقد لاعبه رضوان شريفي، ما يسمح لهذا الأخير بالانضمام إلى النادي الإسماعيلي، في صفقة انتقال حر.