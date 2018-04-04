شريف الوزاني:”حطاب رجل مُخلص وسيُقدم إضافة كبيرة للرياضة الجزائرية”

أكد اللاعب الدولي السابق سي الطاهر شريف الوزاني أن وزير الشباب والرياضة الجديد محمد حطاب رجل مُخلص وسيُقدم إضافة كبيرة للرياضة الجزائرية.

وقال مُدرب إتحاد بلعباس الذي تعامل مع حطاب أثناء عمله كوالي لولاية بلعباس في إتصال هاتفي مع موقع “النهار أونلاين” أمسية اليوم الأربعاء.

“أولا نقولو مبروك عليك وهو يستحق منصب وزير الشباب والرياضة وسيُقدم إضافة كبيرة للقطاع لأنه يُحب الرياضة ويُحب النجاح”.

“محمد حطاب رجل مُخلص وهو من كان وراء جلبي لبلعباس وأصر على بقائي وكان يقف مع الفريق في الظروف الصعبة لذلك صعدنا في عُهدته”.

“الأمر الذي يُميز محمد حطاب هو أنه عندما يعدك بشيئ يفي بوعده في الوقت المُحدد وهو رجل صبور ويمنح الفرصة للكفاءات الشابة”.