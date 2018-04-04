شريف الوزاني:”يجب دعم ماجر وأنا واثق من نجاحه مع الخضر”

طالب اللاعب الدولي السابق سي الطاهر شريف الوزاني من الجميع الإلتفاف حول الطاقم الفني للمنتخب الوطني بقيادة الناخب الوطني رابح ماجر.

وقال مُدرب إتحاد بلعباس في إتصال هاتفي مع موقع “النهار أونلاين” أمسية اليوم الأربعاء:”أعرف ماجر جيدا وهو شخص يُريد تقديم الإضافة للكرة الجزائرية”.

“يجب على الجميع أن يلتف وراء المنتخب الوطني ووراء الطاقم الفني والإبتعاد عن الإنتقادات الهدامة لترك ماجر يعمل في هدوء”.

“ماجر لديه عقد مع الفاف يحتوي على أهداف مُحددة وإن لم يُحققها رفقة مناد وإيغيل يُمكن مُحاسبتهم عندئذ”.

“لا يجب إنتقاد ماجر لأنه كان بعيدا عن الميادين لمدة 15 سنة كاملة وهذا ليس معيار ولا يجب أيضا إستحضار ماضي تصريحاته لمُحاسبته حاليا”.