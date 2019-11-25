شريف الوزاني: “أتمنى أن تُخفف عقوبة هشام في لوزان”

عبّر مدرب مولودية وهران، سي الطاهر شريف الوزاني، عن أمله في تخفيف عقوبة إبنه، هشام شريف الوزاني، بالمحكمة الرياضية الدولية بلوزان.

وصرح شريف الوزاني، لتلفزيون “النهار”: “كان من المفروض أن تكون هنا بالجزائر امكانية تخفيف عقوبته، لكنهم لازالو يعتمدون على نظام روراوة”.

وأضاف: “هشام لازال شابا وأخطأ، والآن توجه إلى لوزان، أين نأمل أن يتم تخفيف عقوبته، وهذا يبقى درسا له ولجميع اللاعبين الشبان”.

وتابع سي الطاهر شريف الوزاني: “مثل هذه التصرفات، لا تخدم كرة القدم الجزائرية، ولا اسم اللاعب، ومستقبله”.

يذكر أن هشام شريف الوزاني، عوقب بالإيقاف عن ممارسة كرة القدم لأربع سنوات، بعد ثبوت تعاطيه مادة “الكوكايين”.