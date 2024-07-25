شريف الوزاني: “أتمنى تشريف عقدي مع شبيبة الساورة واعادة هيبة الفريق”
بقلم كريم تيغرمت
أكد المدرب سي الطاهر شريف الوزاني، عزمه على تشريف عقده، مع ناديه الجديد شبيبة الساورة، باعادة هيبة الفريق.
وصرح شريف الوزاني، عقب ترسيم التحاقه بشبيبة الساورة: “أتمنى تشريف عقدي وأن أكون فأل خير على شبيبة الساورة، ببلوغ الأهداف المسطرة”.
كما أضاف: “اتمنى تأقلم اللاعبين الجدد في الفريق، ونحن علينا العمل على الجانب الفني لتطوير المستوى”.
وتابع شريف الوزاني: “مهمتي هي ضمان اللعب الجميل للفريق، واعادة هيبة شبيبة الساورة في البطولة الوطينة”.
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