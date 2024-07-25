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الرياضة

شريف الوزاني: “أتمنى تشريف عقدي مع شبيبة الساورة واعادة هيبة الفريق”

بقلم كريم تيغرمت
شريف الوزاني: “أتمنى تشريف عقدي مع شبيبة الساورة واعادة هيبة الفريق”
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أكد المدرب سي الطاهر شريف الوزاني، عزمه على تشريف عقده، مع ناديه الجديد شبيبة الساورة، باعادة هيبة الفريق.

وصرح شريف الوزاني، عقب ترسيم التحاقه بشبيبة الساورة: “أتمنى تشريف عقدي وأن أكون فأل خير على شبيبة الساورة، ببلوغ الأهداف المسطرة”.

كما أضاف: “اتمنى تأقلم اللاعبين الجدد في الفريق، ونحن علينا العمل على الجانب الفني لتطوير المستوى”.

وتابع شريف الوزاني: “مهمتي هي ضمان اللعب الجميل للفريق، واعادة هيبة شبيبة الساورة في البطولة الوطينة”.

رابط دائم : https://nhar.tv/5Popy
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