شريف الوزاني: “أحلم بالعودة قريبا وتمثيل الخضر”

كشف اللاعب السابق لمولودية الجزائر، هشام شريف الوزاني، اشتياقه الكبير للمنافسة، مبديا عزمه على العودة بقوة بعد استنفاذ عقوبته.

وصرح هشام شريف الوزاني، لتلفزيون “النهار”: “اشتقت كثيرا لكرة القدم، التي أعتبرها كل شيء في حياتي، وأتمنى العودة في أقرب فرصة، وبلوغ هدفي في تمثيل المنتخب الوطني”.

وأضاف: “أعترف أني أخطأت، لكنني لازلت شابا صغيرا (24 عاما) فقط، ولازال بإمكاني تقديم الكثير لكرة القدم الجزائرية”.

وختم هشام شريف الوزاني قائلا: “أشكر عائلتي التي وقفت إلى جانبي في هذه المرحلة الصعبة التي أمر بها، وبالخصوص والدي”.