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شريف الوزاني: “أحلم بالعودة قريبا وتمثيل الخضر”

الرياضة
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شريف الوزاني: “أحلم بالعودة قريبا وتمثيل الخضر”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف اللاعب السابق لمولودية الجزائر، هشام شريف الوزاني، اشتياقه الكبير للمنافسة، مبديا عزمه على العودة بقوة بعد استنفاذ عقوبته.

وصرح هشام شريف الوزاني، لتلفزيون “النهار”: “اشتقت كثيرا لكرة القدم، التي أعتبرها كل شيء في حياتي، وأتمنى العودة في أقرب فرصة، وبلوغ هدفي في تمثيل المنتخب الوطني”.

وأضاف: “أعترف أني أخطأت، لكنني لازلت شابا صغيرا (24 عاما) فقط، ولازال بإمكاني تقديم الكثير لكرة القدم الجزائرية”.

وختم هشام شريف الوزاني قائلا: “أشكر عائلتي التي وقفت إلى جانبي في هذه المرحلة الصعبة التي أمر بها، وبالخصوص والدي”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=766191

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