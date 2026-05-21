شريف الوزاني: “أدينا موسم جيد رغم أننا كنا قادرين على تقديم الأفضل”

اعتبر مدرب مولودية وهران، سي الطاهر شريف الوزاني، بأن الموسم الجاري يعتبر مقبولا بالنسبة لفريق، رغم أنه كان بامكانهم تقديم الأفضل.

وصرح شريف الوزاني، بعد هزيمتهم أمس الأربعاء، ضد شباب بلوزداد: “فريق شباب بلوزداد كان أكثر تنظيما، ورغبة”

كما أضاف: “فريقنا ضيع عدة فرص، كما ارتكبنا بعض الأخطاء، التي سمحت للمنافس بالتغلب علينا”.

وأردف: “أضن أننا قدمنا موسم جيد، لكن كنا قادرين على تقديم الأفضل، لولا النقاط العديدة التي ضيعناها في ملعبنا”.

وختم المدرب سي الطاهر شريف الوزاني: “أشكر لاعبينا على المجهودات الكبيرة التي بذلوها، وعلينا تعلم الدروس تحسبا للموسم المقبل”.