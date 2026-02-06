شريف الوزاني: “أفضل أن نتعاقد مع مدرب محلي لخلافة غاريدو”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث المدير الرياضي لمولودية وهران، سي الطاهر شريف الوزاني، عن المدرب المقبل للفريق، مؤكدا تفضيله التعاقد مع مدرب محلي.
وصرح شريف الوزاني، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “الادارة اتفقت على رحيل المدرب غاريدو، وتم ذلك بالتراضي، وحاليا نحن نبحث عن مدرب جديد”.
كما أضاف: “سأدير الفريق خلال هذه الفترة، كمدرب مؤقت، إلى غاية اختيار خلية الاستقدامات المدرب جديد للفريق”.
وتابع شريف الوزاني: “بالنسبة لي أفضل التعاقد مع مدرب محلي يعرف كرة القدم الجزائرية، وفريق مولودية وهران، ويملك طموح، كون كل المدربين الذين نجحوا في بطولتنا، هم مدربين جزائريين”.
