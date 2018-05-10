شريف الوزاني: “الخسارة أمام السعودية أثرت فينا والحكم ظلمنا”

كشف الدولي الجزائري، هشام شريف الوزاني، أن الخسارة أمام المنتخب السعودي، أثرت على التشكيلة الوطنية، رغم كونها مباراة ودية.

وصرح شريف الوزاني لتلفزيون “النهار”: “دخلنا بنية الفوز، الحكم حرمنا من ظربة جزاء، ما أخلط أوراقنا، وجعلنا نتلقى الهدف الأول الذي منح ثقة أكبر للمنتخب السعودي”.

وأضاف: “قمنا بما علينا وطبقنا تعليمات المدرب، لكن الحكم ظلمنا في كثير من اللقطات، ويجب أن لا ننسى أننا واجهنا منتخب مونديالي”.

وتابع لاعب مولودية الجزائر: “الناخب الوطني رابح ماجر، رفع من معنوياتنا بعد هذه الخسارة، وحثنا على العمل أكثر تحسبا للمستقبل”.