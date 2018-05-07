شريف الوزاني :”السعودية منتخب مونديالي ونريد الفوز أمامه”

ظهر لاعب مولودية الجزائر، هشام شريف الوزاني، متفائلا بقدرة المنتخب المحلي على تحقيق نتيجة إيجابية خلال الودية المُرتقبة امام السعودية.

وصرّح لتلفزيون “النهار” قائلا :”الإختبار التحضيري أمام السعودية، سيكون فُرصة بالنسبة لنا من أجل الوقوف على المستوى الذي وصلنا له”.

وأضاف :”المُنافس مُتأهل لكأس العالم، ولكننا سندخل من أجل تحقيق نتيجة إيجابية إن شاء الله، وسنعمل على إسعاد الشعب الجزائري”.

وختم :”نريد أن نكون في مُستوى الثقة التي وضعها فينا المُدرب، رابح ماجر، ونؤكد الفوز الأخير الذي حققناه أمام رواندا”.