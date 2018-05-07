شريف الوزاني :”السعودية منتخب مونديالي ونريد الفوز أمامه”

الرياضة
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شريف الوزاني :”السعودية منتخب مونديالي ونريد الفوز أمامه”
بقلم إسماعيل عشاش

ظهر لاعب مولودية الجزائر، هشام شريف الوزاني، متفائلا بقدرة المنتخب المحلي على تحقيق نتيجة إيجابية خلال الودية المُرتقبة امام السعودية.

وصرّح لتلفزيون “النهار” قائلا :”الإختبار التحضيري أمام السعودية، سيكون فُرصة بالنسبة لنا من أجل الوقوف على المستوى الذي وصلنا له”.

وأضاف :”المُنافس مُتأهل لكأس العالم، ولكننا سندخل من أجل تحقيق نتيجة إيجابية إن شاء الله، وسنعمل على إسعاد الشعب الجزائري”.

وختم :”نريد أن نكون في مُستوى الثقة التي وضعها فينا المُدرب، رابح ماجر، ونؤكد الفوز الأخير الذي حققناه أمام رواندا”.

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