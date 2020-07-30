شريف الوزاني: ” الشباب يستحق التتويج لأنه سيطر على البطولة منذ البداية”

هنأ المشرف العام لفريق مولودية وهران السي الطاهر شريف الوزاني فريق شباب بلوزداد عقب تتويجه بلقب البطولة لموسم 2019-2020.

وتحدث شريف الوزاني لوكالة الأنباء الجزائرية عن تتويج أبناء لعقيبة بلقب البطولة السابع في تاريخهم قائلا:

“موقفنا هو منح اللقب للمتصدر ، و كان خيارنا هو’ ب 3 ‘. شباب بلوزداد يستحق التتويج باللقب حيث سيطر على البطولة منذ البداية تقريبًا. كان من الممكن اتخاذ قرار إنهاء الموسم في وقت سابق ، نظرًا للأزمة الصحية التي تعيشها البلاد. ستضم الرابطة الأولى 20 فريقاً وسيكون أمرا صعباً للغاية ، دون ان ننسى مباريات كأس الجزائر. يجب على اللاعبين المحافظة على لياقتهم البدنية من أجل تسيير كل مقابلات الموسم بطريقة احترافية. الآن يجب رسم خارطة الطريق الخاصة بالاستئناف المحتمل للتدريبات ، وسيما تحديد تاريخ بداية الموسم المقبل ، و لو بطريقة افتراضية فقط ، من أجل التوصل إلى رؤية أوضح”.