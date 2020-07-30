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شريف الوزاني: ” الشباب يستحق التتويج لأنه سيطر على البطولة منذ البداية”

الرياضة
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شريف الوزاني: ” الشباب يستحق التتويج لأنه سيطر على البطولة منذ البداية”
بقلم يونس رزيق

هنأ المشرف العام لفريق مولودية وهران السي الطاهر شريف الوزاني فريق شباب بلوزداد عقب تتويجه بلقب البطولة لموسم 2019-2020.

وتحدث شريف الوزاني لوكالة الأنباء الجزائرية عن تتويج أبناء لعقيبة بلقب البطولة السابع في تاريخهم قائلا:
“موقفنا هو منح اللقب للمتصدر ، و كان خيارنا هو’ ب 3 ‘. شباب بلوزداد يستحق التتويج باللقب حيث سيطر على البطولة منذ البداية تقريبًا. كان من الممكن اتخاذ قرار إنهاء الموسم في وقت سابق ، نظرًا للأزمة الصحية التي تعيشها البلاد. ستضم الرابطة الأولى 20 فريقاً وسيكون أمرا صعباً للغاية ، دون ان ننسى مباريات كأس الجزائر. يجب على اللاعبين المحافظة على لياقتهم البدنية من أجل تسيير كل مقابلات الموسم بطريقة احترافية. الآن يجب رسم خارطة الطريق الخاصة بالاستئناف المحتمل للتدريبات ، وسيما تحديد تاريخ بداية الموسم المقبل ، و لو بطريقة افتراضية فقط ، من أجل التوصل إلى رؤية أوضح”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=862204

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