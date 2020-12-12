شريف الوزاني: “المباراة كانت متكافئة والحكم حرمنا من ضربة جزاء”

اعتبر المدرب سي طاهر شريف الوزاني أن المباراة التي جمعت فريقه سريع غليزان، بشبيبة الساورة، كانت متكافئة من الطرفين.

وصرح شريف الوزاني، لتلفزيون “النهار”: “في الشوط الأول كنا متمركزين بشكل جيد، وضعينا العديد من الفرص”.

وأضاف: “حاولنا فرض الضغط على المنافس في الشوط الثاني من هذه المباراة، التي كانت متكافئة، لكن أظن أن الحكم حرمنا من ضربة جزاء واحدة على الأقل، لكن هذه هي كرة القدم”.

يذكر أن شبيبة الساورة، تمكنت من فرض التعادل السلبي، على مضيفها فريق سريع غليزان، حيث انتهت المباراة بنتيجة (0-0).