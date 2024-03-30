إعــــلانات
الرياضة

شريف الوزاني :”بن ميمون بمثابة الأخ والمربي لكل اللاعبين”

بقلم عزيز طالبي
شريف الوزاني :”بن ميمون بمثابة الأخ والمربي لكل اللاعبين”
الوزاني
  • 39
  • 0

أبدى الدولي الأسبق طاهر شريف الوزاني تأثره الكبير لرحيل نجم الكرة الوهرانية حبيب بن ميمون أثناء تشييع جنازته.

وقال طاهر شريف الوزاني في تصريح لـ “النهار”، اليوم الجمعة “منح الأمور الجميلة للكرة الجزائرية و مولودية وهران. فاز بعدد من الألقاب كلاعب و مدرب ومسؤول”.

كما أضاف شريف الوزاني”ابن فريق مولودية وهران وعائلته كلهم يحبون فريق المولودية، كان بمثل الأخ، و المربي بالنسبة لنا، كان كل مرة وهو مريض يسأل عن الفريق”.

وكان المدرب السابق لعدد من الأندية الجزائرية شريف الوزاني قد حضر في تشييع جنازة أسطورة الكرة الوهرانية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/NSonx
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر