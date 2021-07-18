شريف الوزاني: “تعرضت لظلم كبير في حادثة عين مليلة”

اشتكى مدرب نادي بارادو، سي الطاهر شريف الوزاني من تعرضه للظلم، بالنظر للعقوبة المسلكطة عليه بالإيقاف لمبارتين، بعد حادثة عين مليلة.

وصرح شريف الوزاني، لتلفزيون “النهار”: “تعرض لضغط كبير والشتم في عين مليلة، أنا واللاعبين، ونائب رئيس جمعية عين مليلة قام بشتمي بوالدتي”.

وأضاف: “عندما حاولت كتاب تقرير بالحادثة تمت معاقبتي بمبارتين، وهذه ليست المرة الأولى التي تتم فيها معاقبتي”.

وتابع سي الطاهر شريف الوزاني: “لقد ظلمت كثيرا في هذه الحادثة، أنا رياضي، ولا يمكنني تجاوز الحدود حتى أمام لاعبي فريقي، لدي اسم أعمل على المحافظة عليه”.