شريف الوزاني “رايح بوحدة طويلة” والرابطة لن تُشوش على “العميد”

تتجه الرابطة المُحترفة لكرة القدم، لفرض عقوبة قاسية على لاعب مولودية الجزائر، هشام شريف الوزاني، بعد سقوطه في فخ المُنشطات.

وأشارت مصادر “النهار” بأن متوسط الميدان، سيكون محروما من النشاط الرياضي، لمدة تصل لـ4 سنوات كاملة، نظرا لحجم التجاوز الذي إرتكبه.

وأوضحت ذات المصادر، بأن “لاليغ” لن تُصدر البيان الرسمي للعقوبة لا اليوم الأربعاء ولا غدا الخميس، لعدم التشويش على المولودية.

وكانت إدارة “العميد” أصرت طيلة الأيام الماضية، على ضرورة تفادي التأثير عليها، وهي المُقبلة على مواجهة مصيرية أمام المريخ السوداني.