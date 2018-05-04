شريف الوزاني: “سأبقى في بلعباس إذا وافقوا على شروطي “

أكد مدرب إتحاد بلعباس، طاهر شريف الوزاني، استعداده لتجديد عقده مع فريق المكرّة في حال موافقة إدارة النادي على شروطه.

وتحدث شريف الوزاني حول العروض التي تحصل عليها من خلال تدخله عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى صباح اليوم الجمعة قائلا: “لم أفرح بالهدف الأول الذي سجله بلحول، لأنه كان مبكرا وكنت خائفا من ردة فعل الشبيبة..وكنت أتمنى أنّ نتوج بالكأس كرد للجميل لهؤلاء اللاعبين الذين عملوا بجدية والحمد لله ربي وفقنا”.

وأضاف: “ولاية بلعباس هي ولاية كرة القدم، وعندها مواهب كبيرة، وحان الوقت من أجل ان تتوج بلقب، والآن طموحاتنا ستكبر، وحان الوقت كي نجد ممولين جدد، وهذا اللقب سيلم شمل العبابسة، وإن شاء الله في المستقبل سنشاهد مواهب جديدة”.

وبخصوص عقده الذي ينتهي شهر جوان الجاري، قال شريف الوزاني: ” أنا أساند الإستقرار، والإدارة مطالبة بتقييم الحصيلة التي قدمتها، وإذا كانو يرغبون ببقائي، سنتناقش وإذا تم قبول شروطي وتوفير الإمكانيات فإنني سأبقى في الفريق”.