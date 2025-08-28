شريف الوزاني: “على اللاعبين الدفاع عن ألوان الفريق في مواجهة أقبو”

أبدى المدير الرياضي لمولودية وهران، سي الطاهر شريف الوزاني، أمله في تقديم لاعبيه أفضل ما لديهم في مباراتهم المقبلة ضد أولمبيك أقبو، من أجل الدفاع عن ألوان الفريق.

وصرح شريف الوزاني، في هذا الخوصوص: “أجرينا تحضيرات عادية تحسبا لمباراتنا المقبلة ضد أولمبيك أقبو”.

كما أضاف: “سنواجه فريق في المستوى، يملك لاعبين بخبرة معتبرة، نجحوا خلال مباراتهم الماضية في خلق عدة فرصة تهديفية”.

وتابع سي الطاهر شريف الوزاني: “أتمنى أن يكون اللاعبين في كامل تركيزهم، من أجل الدفاع عن ألوان الفريق في مواجهة أولمبيك أقبو.