شريف الوزاني :”علينا العمل لإسترجاع نقاطنا الضائعة”

عبّر، شريف الوزاني سي الطاهر، مُدرب شباب بلوزداد، عن رضاه بنتيجة التعادل الذي حققه أشباله أمام نادي “بارادو”، أمس السبت.

وصرّح قائلا لتلفزيون “النهار” :”الإرادة والروح القتالية كانتا حاضرتين، والحمد لله، هذه النقطة مُفيدة بالنظر لوضعيتنا، بعدما كان رصيدنا -3″.

وواصل الرجل الأول في الطاقم الفني لـ”السياربي” :”علينا مواصلة العمل من أجل إسترجاع النقاط التي ضاعت منا على البساط الأخضر”.

ويعيش أبناء “لعقيبة” أسوء أحوالهم بداية الموسم، بسبب اللامُبالاة، وغياب إدارة مُحترفة، قادرة على تسيير فريق بحجم وتاريخ شباب بلوزداد.