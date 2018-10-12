شريف الوزاني :”علي فسخ عقدي مع السياربي قبل تحديد وجهتي”

أكد، سي الطاهر شريف الوزاني، بأنه لم يُحدد لحد الساعة، وجهته المُستقبلية، ولكنه أوضح بأن سيعود للعمل غرب البلاد قريبا.

وصرّح لوكالة الأنباء الجزائرية :”تلقيت عرضين رسمين من رئيسي مولودية وهران وإتحاد بلعابس، ولم أفصل في أي منهما لحد الآن”.

وأوضح الدولي السابق بأنه مُطالب أولا وقبل كل شيء فسخ العقد الذي يربطه مع “شباب بلوزداد”، لإختيار فريقه المُستقبلي سريعا.

يذكر بأن “السي طاهر” باشر الموسم مع “السياربي”، ليرمي المنشفة سريعا بسبب الظروف الكارثية وغياب التنظيم داخل فريق أبناء “لعقيبة”.