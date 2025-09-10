شريف الوزاني: “غاريدو قد يكون حاضرا في مواجهة شبيبة القبائل”

أكد المدير الرياضي لمولودية وهران، سي طاهر شريف الوزاني، إمكانية حضور المدرب الجديد، خوان كارلوس غاريدو، المباراة المرتقبة بعد غدٍ الجمعة أمام شبيبة القبائل.

وكانت إدارة مولودية وهران، قد أعلنت منتصف الأسبوع الجاري. عن تعاقدها مع التقني الاسباني غاريدو، خلفا للفرنسي هوبيرت فيلود، الذي قدم استقالته بعد أيام فقط من تعيينه مدربا للفريق.

وقال الوزاني، في تصريحات من تحضيرات “أبناء الحمري” لمواجهة “الكناري” هذا الجمعة. برسم الجولة الـ 4 من البطولة: “نتمنى أن يكون فأل خير علينا.. غاريدو يملك التجربة والحنكة كما أنه سبق له العمل في الجزائر”.

وواصل ذات المتحث: “قد يصل اليوم أو غدا على أقصى تقدير إلى الجزائر. وبدورنا قمنا بإرسال مباريات للتشكيلة إلى المدرب غاريدو، ويملك تقريرا مفصلا عن كل لاعب، ونتمنى ان يكون في الدكة أمام الشبيبة”.