شريف الوزاني: “فريقنا لم يكن متوازنا أمام مولودية وهران”

أرجع مدرب اتحاد بسكرة، سي الطاهر شريف الوزاني، الهزيمة التي مني بها فريقه أمس الأحد، أمام مولودية وهران، لغياب بعض ركائز الفريق.

وصرّح شريف الوزاني، عقب هذه الهزيمة: “لم نقدم نفس مردود المباراة الماضية، كون الفريق كان منقوصا من خدمات أربعة لاعبين ركائز”.

كما أضاف: “فريقنا لم يكن متوازنا في خطي الدفاع ووسط الميدان، رغم ذلك قدمنا شوط أول في المستوى”.

يذكر أن اتحاد بسكرة، انهزم أمس الأحد، بهدف دون رد، أمام مولودية وهران، ضمن الجولة الـ12 من البطولة المحترفة.