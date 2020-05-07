شريف الوزاني: “لدينا مشروع طموح وندعو “هيبروك” لشراء أغلبية أسهم النادي”

تعلق إدارة مولودية وهران، وعلى رأسها المدير العام سي الطاهر الشريف الوزاني، آمالها على شركة “هيبروك”، لإيقاف سياسية “البريكولاج” في الفريق، وإطلاق مشروع طموح.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، تصريحات شريف الوزاني، في هذا الخصوص، أين قل: “قررنا وضع حد لسياسة البريكولاج، ولدينا مشروع لاطلاق مركز تكوين النادي”.

وأضاف: “سنعتمد تسيير محترف على غرار الأندية الكبيرة، والمادة الخام موجودة في وهران، لكن تنقصنا الإمكانيات المالية، لذا نكرر دعوتنا لشركة “هيبروك” من أجل شراء أغلبية أسهم النادي”.

يذكر أن مسؤولي شركة “هيبروك”، طالبو بالحصول على التقارير المالية للنادي منذ دخوله عالم الإحتراف في 2010، وهي الوثائق التي لا تحوزها الإدارة الحالية لمولودية وهران.