شريف الوزاني: “لن أدير أبدا ظهري للحمراوة”

قرر المدير الرياضي العام لمولودية وهران، سي الطاهر شريف الوزاني، التراجع عن إستقالته من الفريق، بعد إصرار من أنصار النادي.

وصرح شريف الوزاني، لتلفزيون “النهار”: “تأثرت بكل ما يحدث في الفريق، لكن أنا دائما أحترم الفريق وأنصاره، ولن أدير لهم ظهري أبدا”.

وأضاف: “أشكر اللاعبين على دعمهم، وأقول أنه تنتظرنا مباريات صعبة في البطولة، وهناك أيضا منافسة كأس الجمهورية التي نتمنى أن نسعد بها مدينتنا”.

يذكر أن سي الطاهر شريف الوزاني، كان قد قرر في وقت سابق الإستقالة من مولودية وهران، بسبب المشاكل التي يتخبط فيها الفريق هذا الموسم.