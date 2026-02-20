شريف الوزاني: “لهذا السبب تراجع دزيري عن تدريب مولودية وهران”
بقلم كريم تيغرمت
كشف المدير الرياضي لمولودية وهران، سي الطاهر شريف الوزاني، السبب الذي جعل المدرب دزيري بلال، يتراجع عن قراره في تدريب الفريق.
وصرح شريف الوزاني، في هذا الخصوص: “كخلية استقدامات، كنا اخترنا دزيري بلال، باعتباره ملم بالبطولة الوطنية، يعرف اللاعبين، ولديه طموح كبير”.
وبخصوص عدم اتمام الصفقة، أو شريف الوزاني: “كان هناك ضغط كبيرا جدا، ما دفع دزيري بلال، للتراجع عن قراراه في تدريب مولودية وهران”.
وتابع سي الطاهر شريف الوزاني: “نحن بصدد البحث عن مدرب آخر، وأنا أشرف على الفريق مؤقتا، إلى غاية تعيين مدرب جديد”.
