شريف الوزاني: “نتمنى أن يمنح رئيس الجمهورية شركة لمولودية وهران”

الرياضة
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شريف الوزاني: “نتمنى أن يمنح رئيس الجمهورية شركة لمولودية وهران”
بقلم كريم.تيغرمت

ناشد المدير العام الرياضي لمولودية وهران، سي الطاهر شريف الوزاني، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لمساعدة الفريق بمنحه شركة.

وصرح شريف الوزاني، لتلفزيون “النهار”: “بالرغم من المشاكل التي نعاني منها هذا الموسم، مولودية وهران يبقى فريق عريق، ويملك قاعدة جماهيرية كبيرة”.

وأضاف: “نتمنى أن تنال هذه المدينة حقها، ويتم منحها الإعتراف الذي تستحقه، بتقديم المساعدة التي وعدو بها الفريق قبل 10 سنوات”.

وتابع شريف الوزاني: “رئيس الجمهورية وعد فريقنا بمنحه شركة، خلال نزوله بوهران، لذا نتمنى أن يمنحنا هذه الشركة”.

وجاؤت تصريحات سي الطاهر شريف الوزاني، عقب تعادل فريقه، أمس السبت، أمام مولودية الجزائر، بنتيجة 1-1، بملعب “5 جويلية”.


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