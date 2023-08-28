شريف الوزاني: “نتمنى تجسيد مشروع رياضي لمولودية وهران”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى سي الطاهر شريف الوزاني، العضو المساهم في النادي الهاو يلمولودية وهران، تحسن أحوال فريقه بقدوم شركة “هيبروك”.
وصرح شريف الوزاني، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “نتمنى أن يكون هناك مشروع رياضي لفائدة مولودية وهران”.
كما أضاف: “نتمنى أن تلقى شركة “هيبروك” يد المساعدة، كون الفريق يتواجد في مرحلة صعبة حاليا بالنظر لشروعه في الاستقدامات، والتحضيرات متأخرا”.
وختم سي الطاهر شريف الوزاني: “نأمل في تحسن أحوال فريق مولودية وهران، بمجهودات مختلف أطقم الفريق”.
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