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الرياضة

شريف الوزاني: “نتمنى تجسيد مشروع رياضي لمولودية وهران”

بقلم كريم تيغرمت
شريف الوزاني: “نتمنى تجسيد مشروع رياضي لمولودية وهران”
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أبدى سي الطاهر شريف الوزاني، العضو المساهم في النادي الهاو يلمولودية وهران، تحسن أحوال فريقه بقدوم شركة “هيبروك”.

وصرح شريف الوزاني، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “نتمنى أن يكون هناك مشروع رياضي لفائدة مولودية وهران”.

كما أضاف: “نتمنى أن تلقى شركة “هيبروك” يد المساعدة، كون الفريق يتواجد في مرحلة صعبة حاليا بالنظر لشروعه في الاستقدامات، والتحضيرات متأخرا”.

وختم سي الطاهر شريف الوزاني: “نأمل في تحسن أحوال فريق مولودية وهران، بمجهودات مختلف أطقم الفريق”.

رابط دائم : https://nhar.tv/Emraw
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