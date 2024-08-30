شريف الوزاني: “نركز على الجانب التكتيكي والفريق يسير في منحى تصاعدي”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث مدرب شبيبة الساورة، سي الطاهر شريف الوزاني، عن التحضيرات التي يجريها فريقه حاليا، تحسبا لانطلاق الموسم الجديد من البطولة.
وصرح شريف الوزاني، للصفحة الرسيمة لشبيبة الساورة: “خضنا مباراة تحضيرية في القمة أمام نادي الأبيار، أين استخلصنا النقاط السلبية والإيجابية”.
كما أضاف: “هذه ثالث مباراة تحضيرية لفريقنا الذي يسير في منحى تصاعدي، ولا يزال ينقصنا بعض الانسجام بين الخطوط”.
وتابع سي الطاهر شريف الوزاني: “سنخوض مباريات تحضيرية أخرى، سنستغلها لتصحيح الأخطاء، والتركيز على العمل التكتيكي، تحسبا لانطلاق البطولة”.
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