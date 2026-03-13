شريف الوزاني: “نستهدف العودة بنتيجة ايجابية من بشار رغم صعوبة المهمة”

اعترف مدرب مولودية وهران، سي الطاهر شريف الوزاني، بصعوبة مباراتهم المقبلة لحساب البطولة، والتي ستجمعهم بمضيفهم شبيبة الساورة.

وصرح شريف الوزاني، بخصوص هذه المباراة: “شبيبة الساورة فريق جيد، يملك لاعبين في المستوى، يطبق كرة جميلة، ويحقق انتصارات داخل ميدانه”.

كما أضاف: “بالنظر لكل ما قلته تنتظرنا مباراة صعبة في بشار، رغم نتائجنا الايجابية المسجلة مؤخرا، إلا أنه يتوجب علينا التأكيد في كل مباراة”.

وتابع المدرب سي الطاهر شريف الوزاني: “نتمنى أن نعود من بشار بنتيجة ايجابية، تسمح لنا بتعزيز رصيدنا، ومركزنا”.

يذكر أن المباراة اليت ستجمع سهرة اليوم الجمعة، فريق مولودية وهران، بمضيفه شبيبة الساورة، بملعب “20 أوت 1955” ببشار، تدخل ضمن الجولة الـ23 من البطولة.