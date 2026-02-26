إعــــلانات
بقلم كريم تيغرمت
شريف الوزاني: “نستهدف العودة بنتيجة ايجابية من العاصمة في مواجهة بارادو”
كشف المدرب المؤقت لفريق مولودية وهران، سي الطاهر شريف الوزاني، عن هدفه في مباراتهم المقبلة ضد مضيفهم نادي بارادو.

وصرح شريف الوزاني، للصفحة الرسمية لمولودية وهران: “أولا أشكر لاعبينا على مجهوداتهم في مباراتنا الماضية ضد مولودية الجزائر، كما أشكر الأنصار على دعمهم الكبير”.

كما أضاف: “بعد فوزنا في المبارة الأخيرة ضد مولودية الجزائر، حضرنا لاعبينا كما ينبغي لمباراة المقبلة نادي بارادو”.

وتابع سي الطاهر شريف الوزاني: “نسعى لتقديم مردود في المستوى في مواجهة نادي بارادو، يمكننا من العودة بنتيجة ايجابية من العاصمة”.

