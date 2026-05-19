شريف الوزاني: “نستهدف الفوز ضد شباب بلوزداد لإنهاء الموسم بأفضل طريقة”

أبدى مدرب مولودية وهران، شريف الوزاني، عزمه رفقة لاعبيه، على تحقيق نتيجة ايجابية في المباراة المقبلة أمام شباب بلوزداد، لانهاء البطولة في أفضل مركز.

وصرّح شريف الوزاني، في هذا الخصوص: “التحضيرات جرت بصفة عادية مثلما تعودنا عليه في مبارياتنا السابقة”.

كما أضاف: “المواجهة التي ستجمعنا ضد شباب بلوزداد، تعتبر مهمة بالنسبة للفريقين، ونتمنى تحقيق نتيجة ايجابية كوننا نود إنهاء الموسم بأفضل طريقة”.

يذكر أن فريق مولودية وهران، سيحل ضيفا على شباب بلوزداد، يوم غد الأربعاء، ضمن الجولة الـ29 من البطولة المحترفة.