شريف الوزاني: “نطمح لإنهاء الموسم ضمن أندية مقدمة الترتيب”

كشف مدرب مولودية وهران، سي الطاهر شريف الوزاني، هدفه رفقة الفريق في نهاية الموسم الجاري من البطولة، بمناسبة مباراتهم المقبلة ضد أولمبي الشلف.

وصرّح شريف الوزاني: “التحضيرات لمباراة الشلف، تجري بصفة عادية، ونعمل على تسيير المجموعة وفق الارهاق، بالنظر لكوننا في نهاية الموسم”.

كما أضاف: “مباراتنا ضد أولمبي الشلف، تعتبر داربي، ونحن سجلنا مؤخرا سلسلة من النتائج الايجابية، ونسعى لانهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة”.

وتابع مدرب مولودية وهران، سي الطاهر شريف الوزاني: “نطمح لانهاء الموسم الجاري من البطولة ضمن أندية مقدمة الترتيب”.