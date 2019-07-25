شريف الوزاني: “وهران تملك لاعبين من طينة بلايلي وبونجاح ولكن..”

أكد الدولي الجزائري السابق، سي الطاهر شريف الوزاني، أن مدينة وهران، تملك مواهب كبيرة في كرة القدم، من طينة الدوليان الجزائريان يوسف بلايلي، وبغداد بونجاح.

وصرح سي الطاهر شريف الوزاني، لـ(و.أ.ج): “بونجاح، وبلايلي، أديا مشوارا قويا في كأس إفريقيا، وأثبتا أن وهران، دائما ما تنجب لاعبين كبار، رغم إفتقارها للإمكانيات المادية”.

وأضاف: “قلة الإمكانيات المتاحة للأنية الوهرانية في كل الرياضات، دفع بالكثير من الرياضيين للتنقل إلى فرق أخرى داخل، وخارج الوطن”.

وتابع سي الطاهر شريف الوزاني: ” نتمنى أن يتوقف هذا النزيف، بمنح الرياضة الوهرانية الدعم اللازم، للقيام بدورها في رفع الراية الجزائرية، بالمحافل الدولية”.