“شريف الوزاني” يحتوي أزمة المستحقات مؤقتا !

انفرجت أزمة فريق مولودية وهران بشكل نسبي قبل يومين من المباراة المهمة ضد شبيبة القبائل بملعب 01 نوفمبر بتيزي وزو.

مجلس إدارة مولودية وهران بقيادة المدير العام الرياضي “سي الطاهر شريف الوزاني” نجح في احتواء أزمة المستحقات التي عصفت بالتشكيلة.

حيث تم ضخ أجرة شهرية في حسابات اللاعبين مع تقديم وعد لزملاء الحارس ليتيم بتسديد جزء آخر من المستحقات في حال العودة بنتيجة إيجابية من تيزي وزو.

ويواجه أشبال المدرب “مشري” شبيبة القبائل يوم الإثنين في لقاء مؤجل من الجولة 13 للرابطة الوطنية المحترفة الأولى.