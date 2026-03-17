شريف الوزاني يحذر من مواجهة مولودية البيض

اعترف مدرب مولودية وهران، سي طاهر شريف الوزاني، بصعوبة المواجهة التي تنتظر فريقه سهرة اليوم الثلاثاء، أمام مولودية البيض.

ويستقبل “أبناء الحمري” بـ 33 نقطة في المركز الـ 5. تشكيلة “الفرسان” بـ 14 نقطة في المركز الأخير، بملعب “ميلود هدفي” بداية من الساعة 22:00.

وعلى الرغم من أن الأفضلية تصب في كفة النادي الوهراني. إلا أن الوزاني، الذي وصف تحضيرات فريقه بـ “العادية”، حذر من مواجهة اليوم المندرجة ضمن الجولة الـ 24 من البطولة المحترفة.

وقال قال مدرب مولودية وهران: “سنلعب ضد فريق متمرس وليس لديه ما يخسره ويقوم بعمل جيد.. لقد حذرت اللاعبين وقلت لهم إن اللقاء صعب خاصة من الناحية الذهنية ونتيجته”.

وعلى صعيد آخر، أكد الوزاني. أن تشكيلته تجاوزت خيبة الهزيمة في الجولة الفارطة على يد شبيبة الساورة، وختم: “لقد قمنا بتصحيح بعض الأخطاء التي ارتكبناها في تلك المباراة.. استرجعنا قوتنا وأتمنى أن يقدم اللاعبين مباراة قوية”.