شريف الوزاني يعود لتشكيلة المولودية أمام قسنطينة

تواجد متوسط ميدان مولودية الجزائر، محمد أمين شريف الوزاني، ضمن قائمة الـ18، لمولودية الجزائر، المعنيين بمواجهة شباب قسنطينة، اليوم الإثنين، ضمن تسوية رزنامة الجولة الثامنة من المحترف الأول.

واستدعى الطاقم الفني لمولودية الجزائر، اللاعب شريف الوزاني، ضمن قائمة الـ18، مكان زميله في الفريق، فارس حاشي، تحسبا لهذه المواجهة.

وكشف التطبيق الرسمي، لمولودية الجزائر، القائمة الكاملة للاعبين المعنيين بمواجهة شباب قسنطية، أمسية اليوم الإثنين، والتي ضمت كل من.

شعال، مرسلي، حشود، عروس، عزي، دمو، ميباراكو، حدوش، بن دبكة، شريف الوزاني، ديانغ، بورديم، درارجة، تبي، سويبع، نقاش، بن عثمان، وبن عروس.

ويسعى فريق مولودية الجزائر، خلال هذه المواجهة، تحقيق فوز جديد، وتأكيد استفاقته، بعد الفوز المحقق أمام نصر حسين داي، في الجولة الماضية.