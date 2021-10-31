شريف الوزاني يفتح النار على محياوي ويصفه بـ “الفاشل”  

فتح مدرب بارادو الطاهر شريف الوزاني النار على رئيس مولودية وهران الطيب محياوي مطالبا إياه بإنقاذ فريقه السابق من الهاوية.

وقال شريف الوزاني لتلفزيون “النهار”: “إنهم يسيرون بالمولودية إلى الهاوية، لعبت في الفريق وفي سني 19، أتكلم من أعماق قلبي يجب أن لا يتركوه”.

ووجه رسالة إلى الأنصار قائلا “الأنصار هم رأس مال الفريق وحدهم بإمكانهم إرجاعها إلى مكانتها”.

كما وجه رسالة مشفرة للرئيس يحياوي يقول ” الانسان الفاشل يبقى فاشل ومن لايعرف كرة القدم لن يستطيع تسيير فريق مثل المولودية”.

وختم “مهزلة وراء مهزلة حسبنا الله وحده ونعم الوكيل في مايحدث في هذا النادي العريق”.

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أبدى مدرب مولودية وهران، عز الدين آيت جودي، تحمله مسؤولية الخسارة الثقيلة التي تلقاها فريقه أمام نادي بارادو، بنتيجة (4-2).

وصرح آيت جودي، لتلفزيون “النهار”: “أتحمل مسؤوليتي، في الخسارة التي نلقاها فريقي أمام نادي بارادو”.

وأضاف مدرب الحمراوة: “هذه هي كرة القدم، فبعد فوزنا في الجولة الماضية أمام شباب قسنطينة، انهزمنا اليوم أمام منافس لعب على المرتدات”.

وتابع عز الدين آيت جودي: “الحكم احتسب علينا ضربة جزاء قاسية، وكانت هي منعرج هذا اللقاء”.