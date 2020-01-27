شريف الوزاني يفجر حقائق مثيرة في الحمراوة

فتح المدير العام لمولودية وهران، سي الطاهر شريف الوزاني، النار على بعض المساهمين في الفريق، كاشفا حقائق مثيرة.

وصرح شريف الوزاني، في ندوة صحفية: “أنا لا أعمل بأجرة في مولودية وهران، بينما الرئيس السابق للفريق، يقول بأنني أتقاضى 300 مليون سنتيم شهريا”.

وأضاف: “المالك لأغلبية أسهم الفريق، يحفز منافسينا في ملعبنا، بدفعه تكاليف إقامتهم في الفندق، ويقدم لهم منح مالية”.

وتابع: “أنا لست رجل أعمال، ولا أملك ملهى، ولست بحاجة لملهى، ولا أحتاج أن يمنحني صاحب الملهى أموالا”.

واعتبر سير الطاهر شريف الوزاني في الأخير، أنه من واجب هؤلاء البحث عن شركة لدعم الفريق، عوض انتقاده، في كل مناسبة.