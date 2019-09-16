شريف الوزاني يُهاجم مدوار بسبب مباراة “مولودية الجزائر”

هاجم “سي الطاهر شريف الوزاني” مدرب مولودية وهران “الرابطة” وعلى رأسها “مدوار” بسبب برمجة مباراة “مولودية الجزائر” أمس الأحد.

حيث كان نادي مولودية وهران قد لعب مباراة الجولة الماضية أمام عين “مليلة” يوم 11 سبتمبر في حين كانت مباراة “مولودية الجزائر” مؤجلة أمام “إتحاد العاصمة”.

قبل أن تلعب المباراة أمس الأحد 15 سبتمبر والتي انتهت لصالح “مولودية الجزائر” بنتيجة 3-2.

وقال “شريف الوزاني” في الندوة الصحفية التي عقبت المباراة: “طلبنا تأجيل المباراة، لأن لديهم مباراة في كاس العرب يوم 26 سبتمبر كان بإمكاننا اللعب يوم الثلاثاء”.

وأضاف: “خدموا لمولودية الجزائر أكثر مما خدموا مولودية وهران، نحن ضحية هذه البرمجة”.

وتابع: “شخصيا اتصلت بمدوار ولم يرد على مكالمتي وتركت له رسائل ولم يرد عليها، ونشعر أنه ليس لدينا من يحمينا”.