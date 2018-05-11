شريف حجار: ” الفوز على أهلي البرج يعني ترسيم الصعود”

تحدث مدرب فريق جمعية عين مليلة “شريف حجار” عن مباراة اليوم التي تنتظر فريقه أمام أهلي البرج لحساب الجولة ما قبل الأخيرة من المحترفة الثاني.

ويحتل فريق جمعية عين مليلة المركز الثاني برصيد 50 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن ملاحقه أهلي البرج الذي يحتل المركز الثالث.

وتحدث مدرب “لاصام” في حوار هاتفي مع القناة الإذاعية الأولى صباح اليوم الجمعة حول هذه المباراة قائلا:

“المقابلة مصيرية وفاصلة، زكلا الفريقين يبحثان على تحقيق الفوز بهذا اللقاء، فبالنسبة لنا حضرنا المباراة كما يجب”

وأضاف: ” طالبت لاعبي الفريق بالتحلي بـ “لاغرينتا” لأنها مباراة مصيرية، ونتمنى أن يكون لاعبينا في المستوى، من أجل إسعاد جماهيرنا اللتي تنتظرنا بفارغ الصبر”

وأضاف: “”الفوز على أهلي البرج يعني ترسيم الصعود، وفي حالة التعادل السوسبانس سيمتد إلى المقابلة الأخيرة”