شريف حجار مدربا جديدا لترجي مستغانم

رسّمت إدارة ترجي مستغانم، تعاقدها مع التقني شريف حجار، لقيادة العارضة الفنية للفريق، خلال الموسم الكروي 2024-2025.

وأعلنت إدارة “الحواتة” الذين عادوا حديثا إلى الرابطة الأولى. بعد غياب استمر لـ 25 سنة، اليوم الاثنين، عن تعاقدها مع حجار، بعقد إلى نهاية الموسم.

وسيخلف بذلك، حجار، الذي قاد أولمبي الشلف، لضمان البقاء في البطولة المحترفة الموسم الماضي، المدرب رضا بن دريس، الذي اعتذر لمسؤولي الترجي، ورفض مواصلة مغامرته مع النادي، رغم نجاحه في تحقيق الصعود.